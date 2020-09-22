İkinci el araç fiyatları yıl başından bu yana yüzde 85 arttı

Cardata, sektörde yaşanan fiyat değişimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el araç fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 80-85 arttığını açıkladı.

Koronavirüs döneminde oldukça artan ikinci el araç fiyatları, geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammından sonra yükselişini devam ettirdi.

İkinci el oto pazarına gelen vatandaşlar, fiyatları görünce eli boş dönerken, yaşanan duruma araç satıcıları da alıcılar da tepki gösteriyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 85 ARTTI

Otomotiv sektörüne yönelik veriler sağlayan Cardata, ikinci el otomobil piyasasına yönelik öngörülerini paylaştı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yıl başından bu yana ikinci el araç fiyatlarının yüzde 80-85 civarında arttığını söyledi.

Yalçın, "1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor.

Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı." ifadelerini kullandı.



İkinci el araç piyasasındaki fiyatlarda suni artışlar da olduğunu kaydeden Yalçın, "Diğer sebep ise “suni artışlar” oldu. İkinci el araç fiyatları yükselirken, esnaf, satıcı, bayi dediğimiz kesim de araçlara suni artışlar ekleyerek bu astronomik artışta önemli bir pay sahibi oldu.

2021'İN SONUNA KADAR ARTIŞ DEVAM EDECEK

İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021’in sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Yalçın, 2020'de otomotiv pazarının 700 bin adetlerde kapanacağı tahmininde bulunarak, 2021'de ise pazarın 600 bin adetlere gerileyeceğini, fakat ikinci el araç piyasasının ise 6-7 milyon adetlere çıkacağını söyledi.

