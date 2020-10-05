İkinci el araç fiyatları yıl sonuna doğru düşebilir

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna doğru sıfır araç arzındaki yükselişle, ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

Koronavirüs döneminde oldukça artan ikinci el araç fiyatları, geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV zammından sonra yükselişini devam ettirmişti.

İkinci el araç satışları, ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 artmış ve 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a yükselmişti.

NİSAN VE MAYISTA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi. Erkoç, "2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı.

2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

AĞUSTOSTA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

İkinci el araç satışlarında ağustos ayında da yıllık bazda yüzde 32,67 artış görüldüğünü belirten Erkoç, geçen sene ağustosta 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satış sayısının bu yılın aynı ayında 589 bin 426'ya yükseldiğini belirtti.

"YIL SONUNA DOĞRU FİYATLAR DÜŞECEK"

Erkoç, kredi faiz oranlarının yükselmesi ve Özel Tüketim Vergisi nedeniyle eylülde satışların azaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıl sonuna doğru yeni araçların da bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle arz-talep dengesi sağlanacak, sıfır araç satışlarının artmasıyla birlikte ikinci el araç sektörü de hareketlenecek.

Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz. Pandemi sebebiyle ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörü yıl boyunca talep gördü.

İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. İkinci el araca talep devam edecektir."