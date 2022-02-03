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    İkinci el araç fiyatları yıl sonuna doğru sert düşebilir

    Analistler şu sıralar otomobil almayı düşünenleri uyardı. İkinci el otomobil fiyatlarının, yıl sonuna doğru ciddi oranda düşmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:37
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    İkinci el araç fiyatları yıl sonuna doğru sert düşebilir

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış sebebiyle pek çok kişi satın alma noktasında bekleme durumuna geçti.

    Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken, ikinci ele arabaya olan talep arttı.

    Ülkemizde otomobil fiyatlarının çok hızlı yükseliş göstermesinden dolayı bazı art niyetli kişiler ikinci el otomobillere sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlar yazmaya başladı.

    TALEP AZALIYOR

    İkinci el araba piyasasında hem fiyatların tavan yapması hem de kredi faizlerinin yüzde 2 düzeyinde olmasından ötürü talep azalmaya başladı.

    İkinci el araç fiyatları yıl sonuna doğru sert düşebilir #1

    İnsanlar, yeni araba almak için arabalarını satışa çıkarsa da yüksek fiyatlardan dolayı satış yapamıyor ve yeni araba alamıyor.

    Bu durumu değerlendiren analistler, mevcut düzenin bu şekilde yürümeyeceği konusunda birleşiyor.

    Ortaya çıkan genel sonuç ise şişen fiyatların birkaç ay sonra ekonomi ile doğru orantılı olarak düşeceği yönünde.

    Hatta şu anda alt segmentte oldukça yüksek fiyatlar istenen eski Şahin, Doğan gibi otomobillerin fiyatlarında yüzde 50 oranında düşüşler yaşanması da olası görünüyor.

    SON ÇEYREKTE FİYATLAR SERT DÜŞEBİLİR

    Analistlere göre son çeyrekte ekonomide önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu doğrultuda şişen fiyatlarda da rahatlama gerçekleşebilir.

    Uzmanlar bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenlerin biraz daha beklemesini tavsiye ediyor.


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