İkinci el araç fiyatları yükselmeye devam ediyor

İkinci el araç pazarındaki yoğunluk, satış oranlarına yansımıyor. Araç satıcıları ve alıcılar, koronavirüs salgını ve son yapılan ÖTV zammının fiyatları daha da arttırdığını söylüyor.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidilmişti.

Sıfır olarak tabir edilen araçların fiyatında artış yaşanırken, bu durum ikinci el araç piyasasını da dolaylı yoldan etkiledi.

İkinci el oto pazarına gelen vatandaşlar, fiyatları görünce eli boş dönerken, yaşanan duruma araç satıcıları da alıcılar da tepki gösterdi.





"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ AZALDI"

Gaziantep'te her pazar günü kurulan ikinci el oto pazarında, İkinci el araba fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösteren bir vatandaş, “Piyasa çok yüksek. Arabayı satıyoruz yenisini alamıyoruz. ÖTV’nin artması, koronavirüs ve sıfır model arabaların olmaması nedeniyle fiyatlar artıyor.

İnsanlar araba alamayacak duruma geldi. Satanlar, tekrar araba alamıyor. İnsanların alım gücü gerçekten çok azaldı. İnsanlar pandemi sürecinde toplu taşımaya binmeye çekindiği için araç almaya yöneliyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor.

Sıfır model arabaların piyasalara girmesiyle fiyatlar düşer diye tahmin ediyoruz.” dedi.

"FİYATLAR İKİYE KATLANDI"

Araç fiyatlarının 6 aydır sürekli yükseldiğini ve neredeyse iki katına çıktığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “İkinci el araçta 6 ay önce 15–16 bin lira olan araçlar şimdi 25 bin liraya kadar çıktı. Neredeyse fiyatlar ikiye katlandı. Fiyatların neden bu kadar yükseldiğini anlayamıyoruz.

Arabaların ne alınacağı kalmış ne de satılacağı kalmış. O kadar yere bakıyoruz yine de bulamıyoruz. 6 ay önce 10 bin lira olan arabalara şimdi 25–30 bin lira istiyorlar. Çok dengesiz ve anlamsız bir artış var. Bu fiyatlara ne araba alınır ne de satılır.” diye konuştu.