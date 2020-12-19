İkinci el araç fiyatları yüzde 15 düştü

Kasım ayında ikinci el araba piyasasının durgunlaşması nedeniyle ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş aralık ayında da devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyordu. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor.

Kasım ayının ikinci yarısından itibaren ise tüketiciler hem sıfır hem de ikinci el araba alımlarında beklemeye geçti. Bu nedenle ikinci el araç fiyatları yüzde 15 düştü.

"ŞOK ATLATILINCA TALEP ARTTI"

İkinci el araç piyasasındaki son durumu anlatıp, yeni yıl beklentilerini sıralayan Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Koronavirüs başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük.

Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı.” diye konuştu.

"FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ"

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, “Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var.

"SATIŞLAR DAHA DA ARTACAK"

Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci el de olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük.” ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobilin yatırım aracı olduğunu belirten Özkan, “Evden sonra en değerli şey arabadır. Kişiler arabayı ev almak için kaparo olarak düşünüyor. Araç fiyatları hiçbir zaman değer kaybetmiyor,

20 yaşında da olsa kıymeti var. Araç üretimleri başladı. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Yılın ilk çeyreğinden sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.