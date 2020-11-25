İkinci el araç fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmayabilir

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, ikinci el pazarında fiyatların düşmesini beklemediğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışıyor, ancak ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor. Fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep şimdiye kadar oldukça fazlaydı, ancak aylardır hareketli olan ikinci el otomobil piyasasında ise bu dönemde durgunluk yaşanıyor.

Oto galericiler bu durgunluğun sebebini kış döneminde satışların düşmesine ve pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine bağlıyor.

HER YERDE DURGUNLUK VAR

Samsun'da ikinci el araç satışları kış aylarının gelmesine bağlı olarak azalma yaşadı. Her hafta yoğun ilgi gören İkinci El Oto Pazarı bu kez durgunluğuyla dikkati çekti. Satış yapamayan ikinci el araç satıcıları araçlarını kendi aralarında takas etti.

"FİYATLAR DÜŞMEYECEK"

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “Şimdi görüntü aşağı gelir diyorlar ama ben aşağı geleceğine inanmıyorum. Çünkü sene sonunda zaten sıfır araçlara yüzde 15 zam geliyor.

Ben bu araç fiyatlarının ineceğini düşünmüyorum. Son 2 haftadır işlerimiz kesildi. Ancak bu dönemlerde zaten işler sakinleşirdi. Döviz ve altının düşmesinin de biraz etkisi var. Ama piyasalar oturduğunda işlerin açılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İTHALAT İZNİ VURGUSU

Araçlarda fiyatın düşmesi için ikinci ele ithalat izni verilmesini isteyen Kınık, “Keşke ithal araç getirseler de piyasalar aşağı gelse. Bizim için fark etmez. Aşağıdan alır aşağıdan satarız. Olmasını isteriz. Bize de faydası olur. Biz de hoşnut değiliz fiyatların artışından. İnsanların alım gücü yükselir.” diye konuştu.