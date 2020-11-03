İkinci el araç fiyatlarında düşüş beklenmiyor

Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış veya düşüş beklemediklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

Araç alan çoğu vatandaşın borçlanarak otomobil sahibi olduğu öğrenilirken, fiyatların kış mevsiminde de düşmeyeceği tahmin ediliyor.

ARTIŞ VEYA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözükmüyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye’de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar.

Koronavirüs sebebiyle Türkiye’deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gelmesi durumunda ikinci el sektörünün duracağını belirten Taymaz, "Mevcut artışlar daha çok piyasadaki taleple alakalı. Araba satışındaki artış sebebiyse insanların salgın nedeniyle işlerine servisler veya toplu taşımayı tercih etmek yerine kendi otomobilleriyle giderek bu durumdan etkilenmemeye çalışmamaları.

Satışlarımız sürüyor ve oldukça da iyi durumda. Vatandaşlar bankalarla çalışıyor.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SEKTÖRÜ DURDURUR"

Bunu dövize uyguladığımız zaman aslında fiyatların hemen hemen benzer durumda olduğunu görüyoruz. Eğer tekrar sokağa çıkma yasakları gibi şeyler başlarsa sektör de durur.

Bütün ekonomik sisteme de zarar verecektir. Okulların da açıldığını görüyoruz. Bizim beklentimiz normalleşme sürecinin bir süre daha devam edeceği." diyerek sözlerini tamamladı.