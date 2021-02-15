İkinci el araç fiyatlarında düşüş devam ediyor

Ocak ayındaki ikinci el araç fiyatları, önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 gerilemişti. Gelen bilgilere göre, pazardaki fiyat düşüşü sürüyor.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalmıştı.

Ayrıca ocak ayındaki ikinci el araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020’nin Mart ayına kadar işlerinin iyi olduğunu, ama pandeminin çıkmasıyla beraber düşüş yaşandığını kaydetti.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İkinci el araç piyasasında geçen yıl yüzde 120 oranında fiyat artışının yaşandığını kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini kaydetti.

Yurtlu, ''Şu anda ikinci el araç piyasasında düşüş devam ediyor. 2020 yılında pandemi süreciyle yaşadığımız olaylarda geçen yılın ilk 2.5 ayında pandemi çıkana kadar işlerimiz iyiydi.

Pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti oldu. Daha sonra piyasanın açılmasıyla ciddi bir artış yaşandı. 2020 yılında yaşadığımız rekor fiyat artışları son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışıydı.

"100 BİNLİK ARABA 200 BİN OLDU"

Yüzde 120’yi bulan fiyat artışları yaşandı. bu sebepten dolayı fiyatlar muazzam bir ivme kazandı. 100 bin TL’lik arabalar, 200-220 bin TL’ye kadar yükseldi.

Her şeyin bir iniş ve çıkışı var. Fiyatlar normal olmayınca artık iş yolundan çıkmıştı. Bize gelen vatandaşlara 'Nasıl bir arabaya bakıyorsunuz' diye sorduğumuzda, binecek araç değil yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediler.

"DÖVİZ ALIR GİBİ ARAÇ ALINDI"

Döviz bürosundan döviz alır gibi araçlar alınmaya başlanmıştı. Durum böyle olunca bir şişkinlik oldu. O zaman vatandaşlarda kullanmayacakları araçları alınca ister istemez bir doygunluk yaşandı.'' ifadelerini kullandı.

Yurtlu, ''2020 yılı ikinci el araçta çok zikzaklı bir yıldı. Bu sefer de kasım ayından itibaren fiyatlar ciddi bir şekilde durağanlaştı. Bu durağanlıkla beraber fiyatların geriye doğru gittiğini izledik.

"FİYATLAR 4 AYDIR DÜŞÜYOR"

O günden bu yana da durağanlık ve geriye gidiş devam ediyor. 4 aydır fiyatlar her gün geri çekiliyor. Vatandaşlar eski fiyatlara bakarak şimdi ki fiyatları kabul etmiyor. Bu durumda yapılacak bir şey yok. Fiyatların geri gelmesini de kabul etmemiz gerekiyor.'' diyerek sözlerini tamamladı.