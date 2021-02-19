İkinci el araç fiyatlarında düşüş sürüyor

Ocak ayındaki ikinci el araç fiyatları, önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 gerilemişti. Gelen bilgilere göre, pazardaki fiyat düşüşü devam ediyor.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalmıştı.

Ayrıca ocak ayındaki ikinci el araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı.

Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ediyor.

"FİYATLAR SON 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜ"

Galerici Egemen Kurtçu, fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, ''Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları.'' diye konuştu.

Satış danışmanı Mustafa Bal ise "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı." dedi.

İkinci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci, "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim.'' ifadelerini kullandı.