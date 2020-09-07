İkinci el araç fiyatlarındaki artış vatandaşı isyan ettirdi

ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el araç fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, yüksek fiyatlardan başının döndüğünü söyledi.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Ancak bu durum, aylardır artış eğiliminde olan ikinci el otomobil fiyatlarını yine yükseltti.

İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarlarında adım atacak yer kalkazmazken, vatandaşlar yine yüksek fiyatlardan şikayet ediyor.

SADECE BAKIYORLAR

Örneğin günün erken saatlerinde 2. el araç almak için Bursa ikinci el otomobil pazarını adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.





"FİYATLAR HİÇ AZALMIYOR"

2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, ''Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış.

ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış. Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şu an o araba 25 bin lira yazmışlar. Yüksek fiyatlar başımızı döndürüyor.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV değişikliği sonrası, bazı araçların fiyatlarında artış yaşanırken, bazı araç fiyatları ize düştü. ÖTV değişikliği sonrası yeni sıfır otomobil fiyatlarına göz atmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.