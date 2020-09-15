İkinci el araç fiyatlarını kayıtsız oto galericiler artırıyor

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, araçlardaki fiyat artışının en büyük nedeninin 400 bin kayıtsız oto galerici olduğunu söyledi.

Koronavirüs döneminde oldukça artan ikinci el araç fiyatları, geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammından sonra yükselişini devam ettirdi.

İkinci el oto pazarına gelen vatandaşlar, fiyatları görünce eli boş dönerken, yaşanan duruma araç satıcıları da alıcılar da tepki gösteriyor.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli’de, tüm Türkiye’de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor.

Araç fiyatlarında yüzde 40’a kadar varan artışların görülmesi sonrasında Kocaeli’de bulunan oto pazarlarına vatandaşların ilgisi azaldı.

KONTROLSUZ SATIŞ YAPANLAR FİYATLARI ARTIRIYOR

Yaşanan fiyat artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması ve talebin karşılıksız kalması nedeni ile fiyatlarda artış gözlemlense de artışın en büyük nedeninin kontrolsüz satış yapan vatandaşlardan kaynaklandığını dile getirdi.

"FİYATLAR 3 AY İÇİNDE DÜŞECEK"

Yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satın alıp yüksek fiyatla satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirten Batı, eylül ayında uygulanmaya başlayan araç yetki belgesinin bu kontrolsüz artışı önleyeceğini ve fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.