İkinci el araç pazarı, 1 Temmuz'u bekliyor

İkinci el otomobil ticareti yapan galericiler, 1 Temmuz'la birlikte başlayacak normalleşme ile birlikte pazarın yeniden hareketleneceğini söylüyor.

Son aylarda, ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına gelmesi, fiyatların da yüzde 10 civarında gerilemesine neden olmuştu. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte piyasa yeniden hareketlendi.

Sıfır araçların fiyatlarında yaşanan yükselme ile gözler, ikinci el piyasasına çevrildi.

1 TEMMUZ BEKLENİYOR

İkinci el otomobil ticareti yapan galericiler, 1 Temmuz'la birlikte başlayacak normalleşme ile birlikte pazardaki satışların daha da artacağını söylüyor.

İkinci el araç piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete, “Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı.

Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı, ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz.” dedi.

Bayram öncesi dönemlerde, otomobil alımlarının arttığına dikkat çeken galerici Uğur Potur ise “İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkmasıyla piyasaların eski günlerine döneceğini öngörüyoruz.

"MÜŞTERİLER KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR"

Müşterilerimiz gelmeye başladı, fakat otomobil kredi faizlerinin düşmesini istiyorlar. Havalar ısındı, önümüzde de bayram var. Bu dönemlerde ikinci el otomobil alım satımları artıyor. Bizde bu dönemde piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz.” diye konuştu

