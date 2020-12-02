İkinci el araç pazarına giden eli boş dönüyor

İkinci el oto pazarlarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise fiyatların tavan yaptığı şu günlerde yalnızca bakmakla yetiniyor.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarının düşmeye hiç niyeti yok.

Fiyatların oldukça yükselmesi nedeniyle son zamanlarda pazarda durgunluk yaşanıyor. Yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi eve eli boş dönüyor.

Eskişehir’de pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında araç sahipleri yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el araç piyasasının tavan yaptığı şu günlerde araç almaktan kaçınıyor.

Aracını satmak için pazara gelen Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve araç alıp satanlara bağladı.





Araç satıcısı Gökhan Söğütoğlu ise, "Benim arabam daha çok eder" kısır döngüsü olduğu için fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Söğütoğlu, “Biraz pazarı dolaştım, geçen seneye göre fiyatlar biraz yüksek. Sürekli insanlar bakıyor, fiyatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yükseltiyor.

"NORMAL FİYAT OLURSA HEPSİ SATILIR"

Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseliyor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazılırsa hepsi satılır." dedi.



Bir başka satıcı Serdar Açıkel, herkesin yüksek fiyat yazdığını, bu durumu değiştirmek için aracına ederinin daha altında bir fiyat yazdığını dile getirdi. Açıkel, "32 bin 500 TL fiyat yazdım, diğerlerine bakarak daha uygun bir fiyat bence. Pazarı gezdik dolaştık çok uçuk fiyatlarla karşılaştık. Satıcılar çok eski araçlara bile 35-40 bin lira fiyat yazmışlar.

Yürüyenine, fenni muayenesine, şanzımanına bakarak bu fiyatı yazdım. Bence bu fiyatı hak ediyor, daha az bile dedik bence aracın fiyatına." dedi.

İKİNCİ ELDE HEDEF 8 MİLYON

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirmişti.