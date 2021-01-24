İkinci el araç pazarında durgunluk devam ediyor

Galerici esnafı, son aylarda ikinci el otomobil satışlarının tamamen durduğunu, artık telefonlarının bile çalmadığını söylüyor.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor.

Ancak yetkililer, şu anda ikinci el araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor.

Satışın durması ve talebin olmaması dolayısıyla orta sınıf otomobillerde fiyatlarda yüzde 20 kadar bir gerileme oldu.

Her yıl bu dönemde bir düşüş yaşandığını ifade eden galericiler, bu zamanlar ikinci el otomobil almak için en uygun dönem olduğunu belirtiyor.

2 ay gibi bir süredir iş olmadığını ve galericilerin telefonlarının dahi çalmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi.

"TELEFONLARIMIZ ÇALMIYOR"

Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor. Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır.

"FİYATLAR HALA DÜŞÜYOR"

1 milyon TL’lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL’ye kadar geriledi."

Otomobil fiyatlarının mevcut seviyenin aşağısına düşmeyeceğine de değinen Kınık, ''Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor.

"YAZA DOĞRU DÜZELİR"

Direniyorlar ama ne arayan ne de soran var. Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz.

"FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞMEZ"

Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler.'' diye konuştu.