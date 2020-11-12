İkinci el araç pazarında fiyatlarla birlikte satışlar da artıyor

Bu yılın ilk 10 ayında, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adetlik satış yapıldı. İşte ikinci el pazarına ait son rakamlar.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Geçen senenin aynı ayına göre satışlarda yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedildi.

FİYATLAR YÜZDE 53 ARTTI

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ilk 10 aylık dönemde 1 milyon 801 bin 293 adet satış yapılırken; ekim ayında, ikinci el araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının aralık ayına göre de yüzde 53,1 artış belirlendi.

Geçen yılın aynı dönemde 1 milyon 430 bin 845 adet satış gerçekleşmişti.



Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi. Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61’i satıldı.