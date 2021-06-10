İkinci el araç pazarında son durum: Hareketlilik başladı

Yaşanan durgunluk sonucunda fiyatların yüzde 10 oranında azalması ve havaların ısınması ile birlikte, ikinci el araç piyasasında tekrardan hareketlilik görülmeye başlandı.

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında, talebin haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyordu.

Son aylarda, ikinci el araç pazarında satışların durma noktasına gelmesi, fiyatların da yüzde 10 civarında gerilemesine neden oldu. Ayrıca hava sıcaklığının da artması ile piyasada hareketlilik başladı.

Galericiler, ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu durumun değişebileceğini, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrardan artabileceği belirtiyor.

Eskişehir’de uzun yıllardan beri ikinci el otomobil satışı yapan Yılmaz Yalçınkaya, pandemi nedeniyle durgun geçen piyasanın tekrardan hareketlendiğini vurguladı.





"HAREKET BAŞLADI"

İkinci el arabalara olan rağbetin fazla olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “İkinci el oto piyasasında şu anda hareketlilik başladı. Birkaç ay önce çok durgundu. Pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk yaşadık, ama şu anda hareket var.

"İŞLERİMİZ İYİ"

Yüzde 10 düşen fiyatlar şu anda artışa geçti. Önümüzdeki 2 ay içerisinde de piyasada bir yükseliş görebiliriz. Şu anda rağbet çok. Ekspertizler ve noterler ağzına kadar dolu şu anda. Şehir dışından gelen müşteri de çok. Galeriler olarak da işlerimiz şu anda iyi.” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte fiyatların tekrardan artabileceğini ifade eden Yılmaz Yalçınkaya, “İkinci el araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı. Önümüz yaz, millet tatile gidecek uzun yol yapacak. Araba fiyatları şu anda çıkışa geçti. Düzgün araba bulmak isteyenler hızlı davransın. Fiyatlar artacak gibi gözüküyor. Benim elimde 8-10 tane araba kaldı ve ben bile araç bulmakta zorlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

