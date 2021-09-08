İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor

İkinci el otomobil piyasası durgunluğunu koruyor. Oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlilik kazanacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası gözler ikinci el pazarına çevrildi. Ancak söz konusu değişiklik, ikinci elde fiyatlara yansımadı.

Ne sıfır ne de ikinci el araçlardan satış yapamayan oto galericiler, bu durumdan pek de memnun değil.

Oto galericiler, piyasanın önümüzdeki bir ay içinde canlanacağını düşünüyor. Öte yandan iki ay öncesine kadar ayda 15 araç sattıklarını söyleyen galericiler, şu dönemde ayda 4 araç satabildiklerini belirtiyor.

"FİYATLARDA DÜŞÜŞ YOK"

Galerici Remzi Ulusoy, piyasada biraz durgunluk yaşandığını söyleyerek, "ÖTV matrahına gelen indirimden kaynaklı olarak insanlar ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini bekledi, ancak ikinci el araç piyasasında şu anlık bir düşüş gerçekleşmedi.

"SATIŞLAR DURGUN"

Şu anda satışlarımız durgun. İki ay öncesine kadar satışlar iyiydi. Normalde bir ay içinde 15 araç satarken şu anda 3-4 tane satabildik. Piyasaların bir ay içinde canlanacağını düşünüyoruz." dedi.

İkinci el araç piyasasında iki ay öncesine kadar bir hareketlilik olduğunu belirten galerici Harun Camcıoğlu ise, "Piyasa biraz durgun devam eder ancak bir ay sonra canlanır diye düşünüyorum. İkinci el araç fiyatları sabit bir şekilde devam ediyor ve bir süre böyle devam eder. Yaz mevsimine doğru fiyatlar artabilir." ifadelerini kullandı.