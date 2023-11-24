İkinci el araç piyasasındaki durgunluk ekspertizlere yaramadı

İHA

İkinci el araç piyasasındaki fiyat düşüklüğü sürerken, vatandaşlar fiyatların biraz daha düşeceği umuduyla alım satım işlemleri için şimdilik beklemeye geçti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan oto ekspertiz işletmecileri, ikinci el araç fiyatlarının bir süre daha düşüşte olacağını söyleyerek ekspertiz yaptırmaya gelen araçlarda yarıdan fazla azalmanın olduğunu söyledi.

"İşlerimiz yarı yarıya düştü"

İkinci el araç piyasasında talep azaldığı için bir düşüşün olduğunu söyleyen oto ekspertiz sahibi Önder Akın, şu ifadeleri kullandı:

İkinci el araç fiyatları düşüşe geçtiği için şu anda bizim işlerimiz de yarı yarıya düştü. Bir araçta ekspertiz yaptırmak 2 bin 800 ile 4 bin 300 TL arasında değişiyor. İnsanlar araç alırken ekspertiz yapmaktan kaçınmıyor. Çünkü araç fiyatları yüksek olduğu için kimse verdiği parayı riske atmak istemiyor.



O yüzden araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar. Benim öngörüm, kredi faizleri de yüksek olduğu için insanlar artık otomobilleri yatırım aracı olarak görmekten vazgeçti.



Eskiden yatırım aracı olarak düşünülüyordu. Fakat günümüzde bu durum değişti. Piyasada da talep azaldığı için bir düşüş mevcut.



Yüzde 15 civarında bir düşüş var. Fakat fiyatların eski haline gelmesinin de kısa süreceğini düşünüyorum. Biz günde ortalama 8 araca bakıyoruz. Önceden ise 25-30 civarında araca bakıyorduk.