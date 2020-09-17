İkinci el araç satışında kapora dolandırıcılığına dikkat

Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıktı. Bu yöntemlerden biri de kapora dolandırıcılığı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor günler yaşayan otomobil pazarı, açıklanan kredi destek paketleri sonrasında yeniden canlanma göstermişti.

Sıfır ve ikinci el otomobil satışlarının artması, dolandırıcıları da yeniden harekete geçirdi. Özellikle yüksek fiyatları fırsat bilen kötü niyetli kişiler, çeşitli yöntemlerle paraları toplayıp ortadan kayboluyor.

KAPORA DOLANDIRICILARININ SAYISI ARTTI

Dolandırıcılar, piyasa değerinin çok altında bir fiyatla aracı internette ilana çıkarıyor. Düşük fiyatı gören vatandaşlar hemen iletişime geçiyor, ancak satıcı belirli bir miktar kapora istiyor.

Alıcı kaporayı hesaba yatırdıktan sonra ise hem araç hem de satıcı ortadan kayboluyor.

Hatta bazı dolandırıcılar, gerçekte hiç var olmayan aracı internette satışa çıkararak aynı yöntemi uyguluyor.

Oto galerici olan Halit Karaaslan, kapora dolandırıcılığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karaaslan, "İstanbul'dan bir kişi ilana daha düşük fiyatlara araba ilanı koyuyor ve başka bir ilden bir alıcı da bu fiyatı görünce kapora ödeyecek olan kişilerden kaporaları toplayarak kayboluyorlar.

Böyle bir sürü düşük fiyat göstererek ilan açıyorlar ve kaporaları toplayarak ortadan kayboluyorlar. Alıcıların dikkat etmesi gereken en önemli konu aracı görmeden kapora vermemek ve aracı ekspertize sokmaktır." dedi.