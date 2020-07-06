İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç fiyatlarının önlenemez yükselişi, Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil pazarına olan ilgiyi bir hayli azaltmış, ancak normalleşme döneminde pazar yeniden hareketlenmişti.

Yaşanan ekonomik gerileme ve insanların toplu taşıma kullanımından vazgeçmesi, daha çok ikinci el araçlara olan ilgiyi artırınca fiyatlar da sürekli olarak arttı.

Özellikle internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fahiş fiyatlar her geçen gün daha da belirginleşti. Öyle ki, külüstür diye tabir edilen araçlar bile internet sitelerindeki ilan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor.

BAKANLIK OLAYA EL ATTI

Satıcıların fahiş fiyat uygulaması, piyasada da önlenemez bir yükselişe neden oluyor. Durum böyle olunc, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

YETKİ BELGESİ OLMAYANA SATIŞ YOK

Bakanlığın şu anda üzerinde çalıştığı taslağa göre, 2. el araçların satışında yetki belgesi şartı getiriliyor.

Ayrıca yeni düzenlemeye göre; otomobil satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak.

​İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

EKSPERTİZ RAPORLARINDA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz raporu, satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek ve bu işletmelere, 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek.