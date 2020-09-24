İkinci el araç satışları 1,5 milyona yaklaştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayı sonu itibarıyla satışlar 1,5 milyona yaklaşırken, ağustos ayında fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Koronavirüs döneminde oldukça artan ikinci el araç fiyatları, geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammından sonra yükselişini devam ettirmişti.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan edinilen verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 73’ü satıldı.

FİYATLAR YÜZDE 4.2 ARTTI

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatlarında önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Genel olarak ise ikinci el araç fiyatlarının yıl başından bu yana yüzde 85 arttığı belirtiliyor.





Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde (Ocak-Ağustos 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış gerçekleşti.

Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 129 bin 493 adet satış gerçekleşmişti.