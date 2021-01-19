İkinci el araç satışları 2021'de yüzde 10 artacak

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış göstererek 8 milyon adetin üzerinde kapattı. Bu artışın 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşün yüzde 15'lere kadar çıktığı belirtiliyor. Ancak fiyatların düşmesine rağmen şu anda bu araçlara olan talep oldukça az.

Bir ikinci el araç sitesinin İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, mart ayında etkisini gösteren salgın ile birlikte piyasa neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve devam eden fiyat yükselişleri ile beraber, talep ve satışlarda patlama yaşandığını belirtti.

Ülgür, "Ekim ayında dengelenen ikinci el piyasası, kasım ve aralık ayında ise gerek faiz artışları gerekse sıfır araç kampanyaları ile durgun bir dönem geçirdi. Pazar her şeye rağmen 8 milyon adet üzerinde bir satışla 2020 yılını büyüyerek kapattı.'' dedi.





"MARTTA NORMALE DÖNER"

Ülgür, 2021 ile ilgili tahminlerinde ise şu ifadelere yer verdi: "Ocak ayında, aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve bu artarak devam ediyor. Mart ayı itibarıyla da piyasanın normale dönmesini bekliyoruz.

Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar dinamik ritmini bulacaktır.

"YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLİYORUZ"

2021 yılını geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır."

Ülgür, pazarda hareketliliğin de başladığı bu dönemin, fiyatlar ve araç çeşitliliği açısından avantajlar sunduğunu ve bunun satın alma için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.