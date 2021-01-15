İkinci el araç satışları durma noktasına geldi

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, neredeyse tamamen duran ikinci el araç piyasası için açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşün yüzde 15'lere kadar çıktığı belirtiliyor.

Ancak yetkililer, şu anda ikinci el araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor.

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayın 15’inden sonra sektörün rutine döneceğini belirterek, “Sektör çok durgun. Bu hem pandemiden dolayı hem de her sene sektör yıl sonu ve başında durur. Pandemi döneminde çok aşırı bir yükselme olmuştu ve şuanda fiyatlarda yüzde 5-10 arasında gerileme oldu.

"15'İNDEN SONRA NORMALE DÖNER"

Ciddi bir durgunluk var. Sektör bu durumda. Ancak ayın 15’inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra o çok yükselişler olmayacak. Rutin bir yükseliş olur. Alış ve satışlar normale döner.” ifadelerini kullandı.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞI ARTIK OLMAZ"

Artık sektörde fahiş fiyat artırımlarının olmayacağını da aktaran Güveloğlu, koronavirüs aşılarının vurulmaya başlamasının da olumlu olacağını kaydederek, “Öncesinde galericiler arabalarını galerilerde sergilememeye başlamışlardı. İnternet sitelerine koymamaya başlamışlardı. Artık bu yavaş yavaş normale bindi.

Bu arabalar alınıp satılacak çünkü ihtiyaç. Aşıdan sonra sektör rutin gidecek. Aman aman bir yükselişler olmayacak. Normal rutinde gidecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Güveloğlu, “Öyle eskisi gibi fahiş artışlar olmayacak. İhtiyacı olan alacak, ihtiyacı olan satacak. Çok ciddi bir düşüş beklenmesin, olmayacak. Çok ciddi yükseliş deç olmayacak.

Normal seyrinde gidecek. Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. Sektör önümüzdeki aylarda hız kazanacak. İnşallah bu aşıyla beraber virüs gitmiş olacak ve otomobil sektörü hız kazanacak.” şeklinde konuştu.

