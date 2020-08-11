İkinci el araç satışları katlanarak artıyor

Ocak-haziran aylarında 3.9 milyon 2. el araç satıldı. Pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21.6 arttı. 2019'un son altı ayında 4.5 milyon adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

TÜİK verilerine göre ülkemizdeki ikinci el araç satışları katlanarak artmaya devam ediyor. Verilere göre, ocakta 768 bin 343 adet, şubatta 750 bin 815 adet, martta 624 bin 268 adet, nisanda 290 bin 227 adet, mayısta 471 in 984 adet ikinci el araç satıldı.

Haziran ayında ise ikinci el araç pazarı iki kat büyüdü. Satışlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 94,2 artışla 488 bin 989 adetten 949 bin 868 adede çıktı.

Ocak-Haziran aylarında 3.9 milyon adet 2. el araç satıldı. Pazar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21.6 arttı. 2019'un son altı ayında 4.5 milyon adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

YIL SONUNA KADAR 8 MİLYONU AŞABİLİR

Bu yılın kalan bölümünde geçen yılın performansı yakalanırsa, 2020 sonunda ikinci el araç pazarı 8 milyon adedin üzerine çıkacak. Böylece 2019'da 7.6 milyon adetle kırılan satış rekoru aşılmış olacak.