İkinci el araç fiyatları temmuzda yüzde 7,5 arttı

İkinci el otomobillerdeki fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında fiyatlarda yüzde 7,5 artış yaşanırken, yıl başından bu yana fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

İKİNCİ EL SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni açıklanan pazar raporuna göre, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yıl başından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.





İnternet üzerinden ilana çıkan araçların yüzde 65'i kendisine alıcı bulurken, satışlarda binek araçların payı yüzde 84, hafif ticarinin payı yüzde 16 olarak belirlendi.



Şu an satılık araçların yüzde 44'ü yani yarıya yakını için 100 bin liranın üzerinde bir fiyat isteniyor.

Buna rağmen yıl sonuna kadar satışların 8 milyonu bulması ve fiyat artışının da sürmesi bekleniyor.