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    İkinci el araç fiyatları temmuzda yüzde 7,5 arttı

    İkinci el otomobillerdeki fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında fiyatlarda yüzde 7,5 artış yaşanırken, yıl başından bu yana fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 09:12
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    İkinci el araç fiyatları temmuzda yüzde 7,5 arttı

    Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

    Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

    İKİNCİ EL SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

    Yeni açıklanan pazar raporuna göre, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yıl başından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

    otomobil

    İnternet üzerinden ilana çıkan araçların yüzde 65'i kendisine alıcı bulurken, satışlarda binek araçların payı yüzde 84, hafif ticarinin payı yüzde 16 olarak belirlendi.

    Şu an satılık araçların yüzde 44'ü yani yarıya yakını için 100 bin liranın üzerinde bir fiyat isteniyor.

    Buna rağmen yıl sonuna kadar satışların 8 milyonu bulması ve fiyat artışının da sürmesi bekleniyor.

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