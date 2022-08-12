İkinci el araç yönetmeliği fırsatçılığın önüne geçecek

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, ikinci el araç satışındaki kısıtlamaya yönelik yeni yönetmeliği değerlendirdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile gerçekleştirilen toplantının ardından gündeme gelen ikinci el araç satışındaki kısıtlamayı değerlendirdi.

İlk tescilden sonra şirketlerin, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışını gerçekleştiremeyeceği yönetmelik taslağı hakkında açıklamalar yapan OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı desteklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı olumlu bulduklarını söyleyen Erciş, "İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı.

"Fırsatçılığın önüne geçecek"

Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmeliğin fırsatçılığın da önüne geçmesini ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yaşadığı sorunlara da değinen Erciş, “Özellikle de son dönemde Yetkili Satıcılar üzerinde oluşan şikayetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz.

Piyasada Yetkili Satıcılardan sıfır araç alıp, hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğu biliniyor. Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.