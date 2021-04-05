İkinci el araçlar için şaşırtan iddia: Bayiler sıfır araçları saklıyor

İkinci el araç fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren galeri esnafları, bazı bayilerin sıfır araçları saklaması sebebiyle 2. el oto fiyatlarının yükseldiğini söylüyor.

Koronavirüs salgınının başlangıcından beri sert bir şekilde artmaya devam eden ikinci el araç fiyatları, her ne kadar son zamanlarda durgunluk yaşansa da hala çok yüksek.

İkinci el otomotiv fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren İzmitli galeri esnafları, bazı bayilerin sıfır araçları saklaması nedeniyle ikinci el piyasasının yükseldiğini düşünüyor.

FİYAT ARTMASINDA BAYİ ETKİSİ

İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden galerici esnafı Tamer Ertuğ, ikinci el piyasasındaki yükselmede bayilerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Ertuğ, sıfır arabaları saklayan bayilerin olduğunu ve bu durumun da ikinci el araçların fiyatlarında yükselişe sebep olduğunu belirtti. Ertuğ, ikinci el araçların noter alım-satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması hazırlıklarının da kendileri için iyi olacağını ifade etti.

İkinci el piyasasındaki fiyatların araç sahipleri için fırsata dönüştüğünü söyleyen oto galerici Tamer Ertuğ, "Şu anda araba fiyatları dipte çünkü herkes kendi arabasını sıfır araçlardan daha fazla prim yapmış şekliyle satmaya çalışıyor. İnsanlarımız şunu unutuyorlar, araba alırken ucuz alacağım, satarken pahalı satacağım. Bu standart düşünce bitti artık.

Şimdi arabanın sıfırı mesela 200 bin lira, aynı arabanın 2018-2019 modelini vatandaş getiriyor kapımızın önüne 250 bin lira istiyor. Yani bu düşünce niye? İnsanlarda sabit düşünce oluşmuş, sıfır araçlar yok, ikinci el de çok az olduğu için sıfırlardan fazla primli satmanın peşinde herkes.

"FİYATLARI FİRMALAR ŞİŞİRİYOR"

Bunu kimler oluşturuyor? İki üç tane sanal alemdeki araba firmaları, bir de bu arabaları ihale sistemi ile satanlar var günlük, haftalık. Bunlar da fiyatları ister istemez şişiriyorlar. Kendi bünyesindeki bayilerinden birine 100 bine koyuyor, öbürüne 110 bine koyuyor.

Kendi kendine bir arabanın sistemli olarak fiyatlarının yükselmesine neden oluyorlar. Bu spot bir yükselme değil. Kendi kendine bilinçli olarak yapılan bir sistem. Bu da bize yara veriyor." dedi.