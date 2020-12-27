İkinci el araçlara yönelik yeni düzenleme: Tüm süreç kayıt altında olacak

Bakanlığın yönetmeliğe eklediği yeni sistemin hayata geçirilmesi halinde, bir aracın üretimden hurdaya ayrıldığı süreye kadar olan tüm serüveni kayıt altına alınabilecek.

15 Ağustos 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Söz konusu yönetmeliğin 4/b fıkrasında 'Bilgi Sistemi' tanımlaması da yapıldı. Sistem, bir aracın üretim bandından hurdaya ayrıldığı zamana kadar olan tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlayacak.

TÜM İŞLEMLER KAYIT ALTINDA

Bakanlığın yönetmeliğe eklediği sistemin hayata geçirilmesi halinde; ikinci el araç ticareti ile araç üzerinde gerçekleştirilen tüm ekspertiz süreçleri kayıt altına alınmış olacak.

Öte yandan, bakanlığın yönetmelikte ifade ettiği sistem ile bir aracın geçmişine ait tüm bilgiler de merkezi olarak dijital ortamda anlık ulaşılabilir halde tutulabilecek.

KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistem ile ikinci el araç ticaretinde şahısların ticari olarak satışlarını bireysel olarak yapmalarından doğan tüm vergisel kayıp ve kaçakların da önüne geçilmiş olunacak.

Taşıt Bilgi Sistemi, güvenlik güçlerinin de işini kolaylaştıracak. Sistem sayesinde aranma kaydı olan kişilerin de araç alım satım işlemleri engellenebilecek, olası alım satım işlemlerinde ise yakalanmalarına imkan sağlanacak.

Öte yandan yönetmelikte yer alan yeni sistemin uygulaması halinde araç ticaretinden kaynaklı oluşan vergisel bilgiler anlık olarak Maliye Bakanlığı ile paylaşılacak ve vergi takibi daha da kolay yapılabilecek.

ARAÇ GEÇMİŞİ KONTROL EDİLEBİLECEK

Sistemin en önemli katkılarından biri ise vatandaşın daha güvenli araç alım satım yapmasının önünü açması olacak. Vatandaş, aldığı aracın geçmişine yönelik tüm bilgileri sistem üzerinden kontrol edebilecek ve aldığı araç hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olabilecek.





Ayrıca yeni düzenleme ile yetki ve yeterlilik belgesi zorunluluğu ile ikinci el araç ticareti yapan kişilerin takibi de mümkün olacakken, yetki ve yeterlilik belgesi olmayan kişilerin ikinci el araç ticareti yapmasının önü de kapatılmış olunacak.

Yönetmelikte tanımlanan bilgi sistemine yönelik Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

