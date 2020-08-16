İkinci el araçlarda en çok satan marka ve modeller

İkinci el araçlarda en çok satan marka ve modeller

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz ayında en çok tercih edilen marka ve modeller belli oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, otomobil sektörü oldukça zor durumda kaldı.

Bu dönemde tüketiciler genellikle ikinci el araçlara yönelirken, fiyatlar da her geçen gün yükseldi. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep artmaya devam ediyor.

HAZİRANA GÖRE SATIŞLAR YÜZDE 31 ARTTI

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.





EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın temmuz ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomobil markası 37 bin 359 adet satışla Volkswagen oldu.

Volkswagen'i, 31 bin 372 adetle Renault, 23 bin 651 adetle Ford, 21 bin 630 adetle Fiat, 14 bin 744 adetle Opel, 12 bin 853 adetle Mercedes-Benz, 12 bin 194 adetle Hyundai, 11 bin 988 adetle BMW, 9 bin 889 adetle Peugeot ve 9 bin 217 adetle Toyota takip etti.

Ayrıca temmuzda, haziran ayına göre satışlarını en çok arttıran marka Opel oldu. Satışlarını en çok arttıran diğer 2 marka ise yüzde 45 artış ile VW ve yüzde 38 artış ile Toyota oldu.

Temmuz ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 28 gün olurken, en hızlı satılan marka 24 günle Renault olarak kayıtlara geçti. En yavaş satılan marka ise 33 günlük satış hızıyla BMW oldu.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Temmuz ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine aynı kaldı.

Satışlarda, Volkswagen Passat 10 bin 825 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 8 bin 728 adetle Ford Focus ve 8 bin 517 adetle Renault Clio izledi.



Ardından 7 bin 996 adetle Renault Megane, 7 bin 662 adetle Opel Astra, 6 bin 592 adetle Toyota Corolla, 6 bin 475 adetle Renault Fluence, 5 bin 300 adetle Volkswagen Jetta, 5 bin 94 adetle Honda Civic ve 5 bin 71 adetle de Volkswagen Polo sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 927 adetle Fiat Fiorino ilk sırada yer aldı.

Fiorino'yu, 4 bin 748 adetle Fiat Doblo, 4 bin 414 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 877 adetle Volkswagen Cady, 3 bin 59 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 864 adetle Volkswagen Transporter, 1.422 adetle Ford Transit, 1.331 adetle Renault Kangoo, 1.242 adetle Peugeot Partner ve 1.081 adetle Citroen Berlingo takip etti.