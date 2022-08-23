İkinci el araçlarda kapora dolandırıcılığı büyüyor

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden 'kapora dolandırıcılığı' vatandaşları mağdur ediyor.

İkinci el araç pazarında yaşanan dolandırıcılık olayları son zamanlarda artmış durumda. Özellikle yüksek fiyatları fırsat bilen kötü niyetli kişiler, çeşitli yöntemlerle paraları toplayıp ortadan kayboluyor.

İHA'da yer alan habere göre, araç fiyatlarının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerinde bulunan araçlar oldu.

Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, sitelere sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor.

Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor.

Satıcı kapora istiyor

Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor.

Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.



Kapora dolandırıcılığı yönteminin ciddi şekilde arttığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Dolandırıcılar kapora olarak hatırı sayılır paralar istiyor. Örnek verecek olursak piyasa değeri ve piyasada satış hızı yüksek olan internet üzerindeki herhangi bir aracı, kendi ilan sayfalarında yüzde 20 aşağıya göstererek ilana koyuyorlar.

İnsanlar dolandırıcılara telefon ettiğinde, dolandırıcı ‘Ev aldım, arazi alıyorum, kendi aradığım aracı buldum, onun için ucuza satıyorum’ gibi ifadeler kullanarak vatandaşlardan kapora topluyor.

"30-40 kişiden kapora alıyorlar"

Mübalağa etmiyorum, bir günde 30-40 kişiden kapora alıyorlar. Bir arkadaşımın aracından bu yöntemle 50 bin TL kapora almışlar. Bu adamlar 3 gün sonra piyasadan kayboluyorlar telefonları kapalı, oysaki öyle bir araba zaten yok. Ucuz araba alacağız diye insanlar kesinlikle kapora göndermesinler." dedi.