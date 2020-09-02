İkinci el araçlarda yeni yönetmelik 1 Eylül'de uygulanmaya başladı

İkinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu uygulaması 1 Eylül'de devreye girdi. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

Örneğin, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yıl başından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Yönetmelikteki bu değişiklik, 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Peki 2. el otomobil piyasasında neler değişecek? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım.

OTO EKSPERTİZDE YENİ ADIMLAR ATILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan "oto ekspertiz" konusunda da adımlar atıldı.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almaları zorunluydu.

BİR YIL İÇİNDE EN FAZLA 3 OTOMOBİL SATIŞI

Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak.

Model yılına göre sekiz yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak

Ayrıca raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak.

ARAÇLAR GARANTİ ALTINA ALINACAK

Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, söz konusu yönetmelikle ikinci el araç ilanını yapan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesinin ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanmasının zorunlu olacağına dikkat çekti.

Erkoç, "İlanda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek." ifadelerini kullandı.

İnternet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapabildiğini belirten Erkoç, "Bu işi merdiven altı yapan kişiler sigorta şirketlerinden 'pert' kayıtlı araçları hasarlı alıp tamir ederek vatandaşlara satabiliyor.

Yetki belgesi olan kişilerden ve yeterliliği bulunan yerlerden araç alındığında, en ufak bir problem yaşandığı takdirde insanlar karşısında muhatap bulabilecek, aldığı aracı iade etme şansı olacak.

Tüketici mağduriyetleri son bulacak, insanlar yetkili satış merkezlerine güven duyacak." dedi.