İkinci el araçta satış sınırına sıkı denetlemeler yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişi tespit edildi.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak eylül ayında yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Ayrıca, ikinci el araç alım satımında yetki belgesi olmayanlar için bir yıl içinde en fazla 3 araç satabilme şartı getirildi.

Karara uymayanlar tespit ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişi tespit edildi.

3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi. İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı.

TRT Haber'in aktardığına göre, yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Elde ettikleri karların tutarına göre yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var. O oranda bir gelir vergisi tarhiyatı yapılacak.

"Vergi cezası alacaklar"

Gelir vergisi ve KDV tutarının toplamı üzerinden bir kat vergi cezası kesilecek. Ayrıca bunlar mükellefiyet kaydı açtırmadıkları ve belge düzenlemedikleri için her bir belgeye yazmaları gereken tutarın yüzde 10'u tutarında özel hususluk cezası kesilecek." bilgisini paylaştı.