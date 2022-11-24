Petrol
84.84
-0.67%
Euro
19.4453
0.40%
Dolar
18.6312
0.06%
Altın
1.052
0.43%
Borsa
4873
0.39%
Bitcoin
317.606
1.03%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    İkinci el araçta satış sınırına sıkı denetlemeler yapılıyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişi tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İkinci el araçta satış sınırına sıkı denetlemeler yapılıyor

    Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmişti.

    İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak eylül ayında yürürlüğe girdi.

    İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

    Ayrıca, ikinci el araç alım satımında yetki belgesi olmayanlar için bir yıl içinde en fazla 3 araç satabilme şartı getirildi.

    Karara uymayanlar tespit ediliyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında yetki belgesi olmadan 1 yıl içinde 3'ten fazla araç satan 100 bin kişi tespit edildi.

    otomobil

    3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi. İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı.

    TRT Haber'in aktardığına göre, yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Elde ettikleri karların tutarına göre yüzde 15'ten yüzde 40'a kadar çıkan gelir vergisi tarifesi var. O oranda bir gelir vergisi tarhiyatı yapılacak.

    "Vergi cezası alacaklar"

    Gelir vergisi ve KDV tutarının toplamı üzerinden bir kat vergi cezası kesilecek. Ayrıca bunlar mükellefiyet kaydı açtırmadıkları ve belge düzenlemedikleri için her bir belgeye yazmaları gereken tutarın yüzde 10'u tutarında özel hususluk cezası kesilecek." bilgisini paylaştı.


    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'
    Eğitim

    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'

    Deren Talu sevgilisiyle asansörde aşka geldi
    Medya

    Deren Talu sevgilisiyle asansörde aşka geldi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir