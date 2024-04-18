İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta düştü Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış adedi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 düşüş gösterdi.

AA & Ensonhaber

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı ve bu ilanların 187 bin 229 adedi satıldı.

Mart ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,34, yıl başından itibaren ise yüzde 1,51 arttığı gözlemlendi.

Toptan satış fiyatlarında ise artış mart ayında yüzde 2,40, yıl başından itibaren de yüzde 6,92 artış gerçekleşti.

Satışlar hafif düştü

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış adedi martta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 düşüşle 187 bin 229 oldu.

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 111 bin 25 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 68 bin 569 satışla benzinli ve 4 bin 602 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 1677, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1356 oldu. Mart 2023'te 592 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılı ilk çeyreğinde bu araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,7 olurken, geçen sene aynı dönemle karşılaştırıldığında pazar payı yüzde 137,2 arttı.