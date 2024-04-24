İkinci el elektrikli otomobil alırken batarya ömrüne dikkat İkinci el elektrikli otomobil alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun aracın batarya sağlığı olduğu vurgulanıyor.

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Elektrikli otomobillere olan talep giderek artarken, ikinci el pazarında da bu araçlara olan ilgi yükseliyor.

Ancak, ikinci el bir elektrikli otomobil alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bunların en önemlisi ise batarya durumu.

Uzmanlar özellikle ikinci el otomobil alırken aracın batarya ömrünün kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Elektrikli araçların en önemli bileşeni olan bataryanın durumu oldukça kritiktir. Bataryanın şarj kapasitesi, ömrü ve sağlığı aracın performansını doğrudan etkiler.

Alıcıların, bataryanın sağlık durumunu öğrenmek için aracın kilometre sayısı ile birlikte batarya ömrü ve kapasitesini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Satın alacaklara uyarılar

İkinci el elektrikli otomobillere talep artışıyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcisi Yavuz Çiftçi, alıcılara uyarılarda bulundu.

Elektrikli otomobil alıcılarına tavsiyelerde de bulunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:



Elektrikli otomobillerde olmazsa olmaz kriter batarya durumudur. Üretici firmalar ortalama 8-10 yıl batarya ömrü olduğunu belirtiyor.



Elektrikli otomobillerin de en önemli ve maliyetli aksanı bataryalardır. Dolayısıyla ikinci el elektrikli otomobil alırken öncelik bataryaların ömrü olmalıdır.



Bataryaların kalan ömrü kullanım durumuna göre bir maliyet hesaplaması yapılmalıdır.

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