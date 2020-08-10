İkinci el fiyatlarını internet siteleri belirliyor

İkinci el otomobil fiyatlarının artması üzerine konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatları artık internet sitelerinin belirlediğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçirdi.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Temmuz ayına kadar olan dönemde; tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertemel, ''Fiyatlarda bir köpük olduğu kesin. Bu fiyatların normal seviyeye dönmesi, sıfır araçların piyasaya yeterli seviyede girmesinden sonra olacaktır.

Talep, arzı karşılamadı. Bunun en önemli sebebi fabrikaların pandemi sürecinde yeteri kadar üretim yapamaması. Buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatları artışa geçti.'' ifadelerini kullandı.

"FİYATLARI İNTERNET SİTELERİ BELİRLİYOR"

Araç piyasasını artık kendilerinin değil internet üzerinden satışlara göre belirlediğini ifade eden Ertemel, “Fiyat belirleyicisi artık internet siteleri oldu. İnsanlar araç alıp satarken fiyatlara internet üzerinden bakarak karar veriyor. Şu anda bu işi fırsata çeviren kişi ve kurumlar olmaya başladı.

Bu kişiler araçları sıfır bayilerinden alıyorlar. Araçlar piyasaya çıktığı zaman da internet ortamında üzerine 50-60 bin TL koyarak satmaya başladılar. Bunlar piyasayı ve enflasyonu çok kötü bir şekilde etkiledi.” dedi.

"DEVLET TEDBİR ALMALI"

Devletin, kayıt dışı araç satışını önleyici tedbirler alması gerektiğini belirten Ertemel, “Biz bu işi resmi bir şekilde vergimizi vererek, istihdam sağlayarak yapıyoruz. Bu fiyatları gerçek değerine oturtmak için büyük mücadele sergiliyoruz. Biz burada bu mücadeleyi sergilerken de devletimizden destek bekliyoruz.

Araç alım-satım işini kayıt dışı bir şekilde yapan bizim tespit ettiğimiz 800 bin insan var. Bu araçların noter üzerinden satışı yapıldığı için maliye bakanlığı bunları incelemesi gerekiyor. İncelediği zaman kayıt dışı bir şekilde bu işin yapıldığını görecek ve büyük bir vergi kaybının önüne geçmiş olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.