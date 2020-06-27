İkinci el fiyatlarının önlenemeyen yükselişi

Koronavirüs salgınının ardından ikinci el piyasasında fiyatlar adeta uçuşa geçti. Araç almak isteyenler sıfır otomobillere yönelmek zorunda kaldı.

İkinci el piyasasında önlenemeyen bir yükseliş var. Koronavirüs salgınının ardından toplu ulaşımı kullanmak istemeyenler, her yere özel araçlarıyla gitmeye başladı.

KÜLÜSTÜR DİYECEĞİNİZ ARAÇLAR BİLE...

Yaz aylarının da etkisiyle ikinci el araçların fiyatları tavan yaptı. 20 yıllık araçlar bile 30-40 bin lira seviyesini aştı.

İkinci el otomobil fiyatlarına bakanlar şoke oldu.

Durumun kontrolden çıkması üzerine vatandaşlar hükümetin konuyla ilgili düzenleme yapmasını istemeye başladı.

İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK ARTIK MANTIKLI GELMİYOR

İkinci el araçların fiyatlarını görenler, sıfır otomobillerle aradaki farkın kapanması ve çeşitli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için satış noktalarına yöneldi.

Bazı satış noktalarında sosyal mesafe kurallarının da etkisiyle kuyruklar oluştu.