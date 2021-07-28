İkinci el lüks araçlara olan talep arttı

Otomotivde yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır araçların üretilememesi, özellikle lüks segmentte ilginin ikinci ele kaymasına neden oluyor.

Aylar önce otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip krizi nedeniyle birçok marka zor durumda kaldı ve üretimlere ara verdi.

Sektörde hala çözülemeyen kriz nedeniyle sıfır araçların üretimi oldukça azaldı. Üretimin yavaşlaması, markaların tedariklerinde sıkıntı yarattığı için bekleme süreleri günden güne uzamaya devam ediyor.

Automotive News Europe'un haberine göre, premium markaların kullanıcıları, çok uzun bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor.

Örneğin Kaliforniya'daki Rolls-Royce bayisi, önümüzdeki 6 ay boyunca yeni siparişleri durdurdu.

İKİNCİ EL LÜKS SEGMENTTE FİYATLAR FIRLADI

Bu nedenle ikinci ele yönelen kullanıcılar, kullanılmış lüks modellerin fiyatlarının da ciddi şekilde artmasına neden oldu.

Sadece haziran ayında, premium ikinci el satış fiyatlarında yüzde 30 artış olduğu gözlemlendi. Yapılan araştırmaya göre bu rakam, son 13 yılın en sert yükselişi oldu.

Piyasada sıfır lüks araç bulunamaması, artan fiyatlara rağmen müşterileri ikinci el pazarına itiyor.

Örneğin Rolls-Royce kullanıcıları, hiç olmadığı kadar "Provenance" isimli ikinci el programını kullanmaya başladı.

Aynı durum Ferrari ve McLaren gibi markalarda da karşımıza çıkıyor. Örneğin Ferrari'nin "Ferrari Approved" isimli ikinci el programı hiç görmediği kadar ilgi görüyor.

Bu program kapsamında modeller, Ferrari mühendisleri tarafından kontrol edilerek satışa çıkartılıyor.

