İkinci el online araç pazarında ağustosta en çok satan marka ve modeller

İkinci el online araç pazarında ağustosta en çok satan marka ve modeller

İkinci el online otomobil pazarında, bu yılın ağustos ayında en çok satan marka ve modeller belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle eski otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devame diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ocak-ağustos 2020 döneminde 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu rakamlarla birlikte satışlar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 yükseldi.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

SATIŞLAR YÜZDE 52 ARTTI

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi. Temmuz ayında, ikinci el online pazarda 238 bin 614 araç satılmıştı.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu

sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

EN HIZLI FORD SATILDI

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu. En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Ağustos ayında, ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine aynı kaldı.

Satışlarda, Volkswagen Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.

Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Doblo'yu 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo izledi.