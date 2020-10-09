İkinci el online araç pazarında eylülde en çok satan marka ve modeller

İkinci el online araç pazarında eylülde en çok satan marka ve modeller

İkinci el online araç pazarında, bu yılın eylül ayında en çok satan marka ve modeller belli oldu. İşte ikinci el online pazarda eylül ayına ait rakamlar.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

SATIŞLARDA YÜZDE 38 ARTIŞ VAR

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu.

Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin 107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı.

Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine aynı kaldı.

Satışlarda, Volkswagen'in Passat modeli 8 bin 296 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 6 bin 700 adetle Renault Clio ve 6 bin 378 adetle de Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 568 adetle Renault Megane, 5 bin 270 adetle Renault Fluence,5 bin 262 adetle Opel Astra, 4 bin 748 adetle Toyota Corolla, 4 bin 582 adetle VW Golf, 4 bin 343 adetle VW Polo ve 3 bin 989 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

EN HIZLI HYUNDAI, EN YAVAŞ BMW SATILDI

Eylül ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün oldu. En hızlı satılan marka 24 günle Hyundai, en yavaş satılan ise 33 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Eylül ayındaki satışlarda, hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 767 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Doblo'yu; 3 bin 735 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 562 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 582 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 33 adetle VW Caddy, 1.906 adetle VW Transporter, 1.258 adetle Renault Kangoo, 1.243 adetle Ford Transit, 1.164 Peugeot Partner ve 945 adetle de Citroen Berlingo takip etti.