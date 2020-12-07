İkinci el online araç pazarında satışlar yüzde 34 düştü

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Son zamanlarda ise ikinci el pazarında durgunluk yaşanıyor.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

YÜZDE 34 DÜŞTÜ

Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve geçtiğimiz ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.

Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.

11 AYLIK SATIŞLAR ARTTI

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış gerçekleşmişti.

Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

Öte yandan kasım ayı, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.