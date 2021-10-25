İkinci el online oto pazarında eylülde en çok satan marka ve modeller

İkinci el online oto pazarında eylülde en çok satan marka ve modeller

İkinci el online oto pazarında, eylül ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları ve modelleri belli oldu.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, eylül ayında sert düşüş yaşandı. Indicata verilerine göre, söz konusu pazarda eylül satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış rakamına ulaşılmıştı.

Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020'ye göre de yüzde 25 düşüş kaydedildi.

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen oldu.

Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ardından 10 bin 378 satışla Ford, 6 bin 583'le Opel, 6 bin 564'le Mercedes-Benz, 6 bin 369'la BMW, 5 bin 685'le Hyundai, 5 bin 186 ile Peugeot ve 4 bin 201 satışla da Audi sıralandı.

Audi, 156 adet fazla satışla Toyota'yı geçerek eylül ayında da ilk 10 marka arasında yer aldı.

Ancak 2021 ocak-eylül dönemi satışlarına bakıldığında Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu. Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 75'inin temsil etti.

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Geçen ay 2.el online binek araç (hafif ticari hariç) pazarında en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralaması ise şu şekilde:

1. VOLKSWAGEN PASSAT - 4 BİN 550

2. RENAULT CLIO - 3 BİN 984

3. RENAULT MEGANE - 3 BİN 698

4. FORD FOCUS - 3 BİN 019

5. OPEL ASTRA - 2 BİN 865

6. FIAT EGEA - 2 BİN 558

7. VOLKSWAGEN GOLF - 2 BİN 443

8. TOYOTA COROLLA - 2 BİN 405

9. BMW 3 SERİSİ - 2 BİN 305

10. VOLKSWAGEN POLO - 2 BİN 205

EN HIZLI RENAULT SATILDI

Eylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Eylül ayında 2.el online hafif ticari araç pazarında toplam 19 bin 631 satış gerçekleşti.

Fiat Doblo 2 bin 373 adetle eylül ayının en çok satılan modeli oldu. Ardında 1.903 adetle Ford Transit/ Tourneo Courier, 1.853 adetle Fiat Fiorino, 1.361 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.119 adetle VW Caddy, 992 adetle VW Transporter, 906 adetle Ford Transit , 785 adetle Renault Kangoo, 684 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo sıralandı.