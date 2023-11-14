İkinci el online oto pazarında fiyatlar düşüyor Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında ekimde 134 bin 259 adet satış gerçekleşti ve fiyatlar yüzde 1,54 geriledi.

ensonhaber.com

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son veriler yayınlandı.

Buna göre, ekimde 134 bin 259 adet satış gerçekleşirken, fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,54 düştü. Çevrim içi oto satışlarında en fazla pay dizel motorlu otomobillerin oldu.

Bu kapsamda satışlarda, eylül ayına göre yüzde 5, geçen senenin ekim ayına göre yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

İlk 10 ayda satışlar arttı

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise geçen sene aynı döneme göre satış adetlerinde yüzde 10 artış kaydedildi.

En çok dizel satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 82 bin 412 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 47 bin 6 satışla benzinli ve 3 bin 413 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 908, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 520 oldu. Ekim 2022'de 376 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.