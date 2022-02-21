İkinci el online oto pazarında ocakta en çok satılan modeller

İkinci el online oto pazarında ocakta en çok satılan modeller

Türkiye ikinci el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları ve modelleri belli oldu.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 oldu.

Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü.

Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 11 bin 819 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 11 bin 348 adetle Renault ve 10 bin 960 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 8 bin 558 satışla Ford, 4 bin 749 ile Opel, 4 bin 740 adetle BMW, 4 bin 698 adetle Mercedes-Benz, 4 bin 393 satışla Peugeot, 4 bin 114 adetle Hyundai ve 3 bin 254 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Renault Clio bu ay uzun bir süreden sonra VW'nin yerini alarak 3 bin 383 adetle en çok satılan model oldu.

Bunu 3 bin 254 adetle VW Passat, 3 bin 167 adetle Fiat Egea, 3 bin 25 adetle Renault Megane, 2 bin 217 adetle Ford Focus, 2 bin 197 adetle Toyota Corolla, 1.976 adetle Opel Astra, 1.722 adetle BMW 3 Serisi, 1.676 adetle BMW 5 Serisi ve 1.645 adetle de VW Polo takip etti.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Ocak ayında, ikinci el online hafif ticari araç pazarında 18 bin 373 adetlik satış gerçekleşti.

Fiat Doblo, 2 bin 592 adetle ocak ayının en çok satılan modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 42 satışla ikinci ve Ford Transit/ Tourneo Courier de 1.904 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.211 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.193 satışla VW Caddy, 1.152 adetle VW Transporter, 894 adetle Renault Kangoo, 886 adetle Ford Transit, 676 adetle Peugeot Partner ve 541 adetle de Citroen Berlingo izledi.