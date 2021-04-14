İkinci el online oto pazarında satışlar artıyor

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta şubat ayına göre yüzde 48 yükseldi.

İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 oldu.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

EN YÜKSEK PAY DİZELİN

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.

387 ADET ELEKTRİKLİ SATILDI

Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.

FİYATLAR AZ DA OLSA DÜŞTÜ

Martta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,4'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,3'lük düşüş kaydedildi.