İkinci el online oto pazarında satışlar arttı Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

AA

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Şubat 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar yükseldi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi ve 126 bin 43 adet oldu.

Fiyatlar arttı

İkinciel online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 31 markanın 165 modeline ait 2 bin 32 varyantının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Şubat 2023'te en yüksek payı 79 bin 818 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 71 satışla benzinli ve 2 bin 704 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 2 bin 157, ikinci el elektrikli otomobil satışları 293 oldu.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, şubat ayında C-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payı yüzde 10, D-SUV segmentinin payı da yüzde 8 artış gösterdi.