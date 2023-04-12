İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 arttı.

AA & Ensonhaber

Indicata'nın ikinci el online pazar raporunda yer alan bilgilere göre, Türkiye'de mart ayında ikinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı.

Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı.

Satışlar yüzde 28 arttı

İlanı yayınlanan araçların yüzde 53’ü satıldı. Böylece 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış yapılmış oldu.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Mart ayında, şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

Fiyatlar da yükseldi

Mart ayında, 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttığı gözlendi.

Türkiye'nin tercihi dizel

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.