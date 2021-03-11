İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 11 arttı

Bu yılın şubat ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ocak ayına göre yüzde 10,9 artış gösterdi.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar; bu yılın şubat ayında, ocak ayına kıyasla yüzde 10,9 artış gösterdi ve toplam toplam 123 bin 497 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu.

Geçen yılın şubat ayında 157 bin 483 araç satılmıştı. Satışlarda Şubat 2020'ye göre yaklaşık yüzde 22 ve 2020'nin Ocak-Şubat dönemine göre de yüzde 25'lik düşüş kaydedildi.

EN ÇOK DİZEL ARAÇ SATILDI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 78 bin 949 adet ve yüzde 63,93 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 43 bin 291 adet ve yüzde 35,05 payla benzinli, 852 adet ve yüzde 0,69 payla otogazlı otomobiller takip etti.

356 ELEKTRİKLİ SATIŞI

Elektrikli otomobillerin payı 356 adetle yüzde 0,29 ve hibrit otomobillerin payı da 49 adetle yüzde 0,04 olarak belirlendi.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Şubatta ilanlar üzerinden yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,3'lük fiyat düşüşü oldu. Sene başından itibaren fiyatlarda yüzde 2,7'lik düşüş gözlemlendi.