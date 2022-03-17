İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 27 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayı satışları, ocak ayına kıyasla yüzde 27 artarken, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 7 azaldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış yapıldı.

Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen yılın şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 düşüş kaydedildi.

Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

İLAN SAYISI ARTTI

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309 bin 383 ile Şubat 2021'e göre yüzde 2 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 37'si satıldı.

DİZEL SATIŞLARI ZİRVEDE

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 69 bin 837 satış ve yüzde 60,9 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 403 satış ve yüzde 36,1 payla benzinli, 1.734 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı 1.488 satışla yüzde 1,3 ve elektrikli otomobillerin payı da 236 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 137 bin 260 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada bir değişiklik gözlenmedi.