İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 28 düştü

Bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Ocak 2020'ye kıyasla yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50 geriledi.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azaldı.

Ocak ayındaki ikinci el araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.

103 BİN ARAÇ SATILDI

Bu yılın ocak ayında, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

İLAN SAYISI ARTTI

Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.

Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde görüldü.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 10 bin 308 adetle en çok 4 yaş araçlar satıldı.

Satılan araçların yüzde 27'sini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.