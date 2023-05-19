İkinci el online otoda nisanda en çok satan markalar ve modeller Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok satan markalar ve modeller belli oldu.

AA

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay online mecralarda 327 bin 273 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan sayısında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 1 artış olurken, ilandaki araçların yüzde 53'ü, yani 172 bin 450 adedi satıldı.

Satışlarda düşüş var

Satışlar, geçen yılın nisan ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 geriledi

Ocak-Nisan 2023'te ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 12, satış adetlerinde yüzde 20 artış gerçekleşti. İlk 4 ayda 651 bin 539 adet satış oldu.

En çok satan markalar

İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu. Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford, 9 bin 688 ile Opel, 9 bin 391 adetle BMW, 8 bin 647 adetle Peugeot, 8 bin 376 adetle Hyundai, 8 bin 130 adetle Mercedes Benz ve 6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

En çok satan modeller

Fiat Egea 6 bin 820 adetle nisan ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

Egea'yı, 6 bin 533 adetle Renault Clio, 5 bin 843 satışla Renault Megane, 5 bin 834 adetle VW Passat, 4 bin 366 adetle Ford Focus, 4 bin 328'le Toyota Corolla, 4 bin 43 satışla Opel Astra, 3 bin 385'le BMW 5 Serisi, 3 bin 372 satışla VW Polo ve 3 bin 137 satışla da VW Golf takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.